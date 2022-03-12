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    07:48, 12 Март 2022 | GMT +6

    Несколько рейсов задержаны в аэропорту Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актобе задержано прибытие несколько авиарейсов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе аэропорта, во время проведения ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе вышла из строя нанятая спецтехника. Проводятся работы по его эвакуации из взлетно-посадочной полосы.

    В этой связи задержаны прибытие следующих рейсов:

    SCAT DV 711 Алматы – Актобе, ушел на запасной в Атырау.

    SCAT DV 721 Нур-Султан – Актобе, ушел на запасной в Атырау.

    AIR ASTANA КС 965 Нур-Султан – Актобе, ушел на запасной в Атырау.

    QAZAQ AIR IQ 366 Туркестан - Актобе, ушел на запасной в Атырау.

    Кроме того, задержаны вылеты следующих рейсов:

    SCAT DV 712 Актобе-Алматы.

    SCAT DV 722 Актобе - Нур-Султан.

    AIR ASTANA КС 966 Актобе – Нур-Султан.

    QAZAQ AIR IQ 400 Актобе Актобе – Нур-Султан.


    Теги:
    Авиация Транспорт Актюбинская область
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