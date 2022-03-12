Несколько рейсов задержаны в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актобе задержано прибытие несколько авиарейсов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, во время проведения ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе вышла из строя нанятая спецтехника. Проводятся работы по его эвакуации из взлетно-посадочной полосы.

В этой связи задержаны прибытие следующих рейсов:

SCAT DV 711 Алматы – Актобе, ушел на запасной в Атырау.

SCAT DV 721 Нур-Султан – Актобе, ушел на запасной в Атырау.

AIR ASTANA КС 965 Нур-Султан – Актобе, ушел на запасной в Атырау.

QAZAQ AIR IQ 366 Туркестан - Актобе, ушел на запасной в Атырау.

Кроме того, задержаны вылеты следующих рейсов:

SCAT DV 712 Актобе-Алматы.

SCAT DV 722 Актобе - Нур-Султан.

AIR ASTANA КС 966 Актобе – Нур-Султан.

QAZAQ AIR IQ 400 Актобе Актобе – Нур-Султан.