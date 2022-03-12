07:48, 12 Март 2022 | GMT +6
Несколько рейсов задержаны в аэропорту Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актобе задержано прибытие несколько авиарейсов, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, во время проведения ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе вышла из строя нанятая спецтехника. Проводятся работы по его эвакуации из взлетно-посадочной полосы.
В этой связи задержаны прибытие следующих рейсов:
SCAT DV 711 Алматы – Актобе, ушел на запасной в Атырау.
SCAT DV 721 Нур-Султан – Актобе, ушел на запасной в Атырау.
AIR ASTANA КС 965 Нур-Султан – Актобе, ушел на запасной в Атырау.
QAZAQ AIR IQ 366 Туркестан - Актобе, ушел на запасной в Атырау.
Кроме того, задержаны вылеты следующих рейсов:
SCAT DV 712 Актобе-Алматы.
SCAT DV 722 Актобе - Нур-Султан.
AIR ASTANA КС 966 Актобе – Нур-Султан.
QAZAQ AIR IQ 400 Актобе Актобе – Нур-Султан.