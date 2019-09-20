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вчера 19:55
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вчера 19:42
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вчера 14:31
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Несколько раз выезжали саперы по анонимным звонкам о «бомбах» в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Cегодня на канал «102» Управления полиции г.Семей поступило 4 анонимных сообщения о заложенных взрывных устройствах в разных частях города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
После получения сообщения мобилизованы все силы и средства органов внутренних дел, оповещены все необходимые специальные и экстренные службы. Приняты меры безопасности, граждане эвакуированы в безопасное место. Объекты, указанные в сообщении, проверены сапёрами, служебными собаками.
В результате проверок информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась. Предметов, опасных для жизни людей, не обнаружено.
Одновременно проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего анонимный звонок. На данный момент подозреваемое лицо установлено и задержано.
Полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет уголовную ответственность.
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