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    15:22, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Несколько предприятий возвращаются в госсобственность - Правительство РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    «Принять предложение ТОО «Темір Триумф» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества «Центр транспортного сервиса» по договору дарения», - говорится в тексте постановления.

    АО «ЦТС» является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане. Также по договору дарения ТОО «Integrity Solutions» передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Soft Art», осуществляющую деятельность в инфокоммуникационной сфере.

    Частной компанией «Bridge capital investments limited» государству передаются 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС», работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности. Акции АО «ЦТС» и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», отмечается в постановлении.

    Постановление вводится в действие со дня его подписания.


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