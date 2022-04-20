Несколько предприятий возвращаются в госсобственность - Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Принять предложение ТОО «Темір Триумф» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества «Центр транспортного сервиса» по договору дарения», - говорится в тексте постановления.

АО «ЦТС» является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане. Также по договору дарения ТОО «Integrity Solutions» передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Soft Art», осуществляющую деятельность в инфокоммуникационной сфере.

Частной компанией «Bridge capital investments limited» государству передаются 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС», работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности. Акции АО «ЦТС» и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», отмечается в постановлении.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

