Несколько операций одновременно проводят в больнице скорой медпомощи в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов посетил с рабочей поездкой область Абай, где совместно с депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва Нуртаем Сабильяновым и руководителем управления здравоохранения Маратом Сандыбаевым ознакомился с деятельностью ряда медицинских организаций, встретился с медицинским сообществом и обсудил вопросы реализации системы ОСМС с главными врачами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В больнице скорой медицинской помощи, которая является одной из 6 клинических баз Медицинского университета Семея, наглядно продемонстрировали доступность экстренной и плановой медицинской помощи жителям региона. В здании общей площадью 24 тыс. кв. метров предусмотрены отделения лучевой и функциональной диагностики, приемное диагностическое отделение, гнойно-септическое, отделения политравмы, острого коронарного синдрома и хронической сердечной недостаточности, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Демонстрируя возможности больницы, директор Ерсын Сабитов подчеркнул, что вся работа осуществляется силами 147 врачей и 714 медицинских работников среднего и младшего звена. Только в травматологическом пункте за 2022 год оказано свыше 82 тысяч услуг. При этом все высокотехнологичные и малоинвазивные операции по кардиологии, эндокринологии, урологии, гинекологии, гематологии, нейрохирургии, ортохирургии, общей хирургии, микрохирургии проводятся как экстренно в рамках ГОБМП, так и в плановом порядке за счет ОСМС.

Несколько операций – за один подход

С особенной гордостью главным врачом была продемонстрирована гибридная операционная с собственным реанимационным блоком, где одному пациенту одновременно могут проводить операции несколько бригад хирургов на разных областях.

«Сейчас это тренд – мультидисциплинарный подход во всем. Если к нам поступает человек с кровоизлиянием в мозг, сперва в операционную заходит гибридная внутрисосудистая бригада и этот источник эмболизирует, затем свою часть работы делают нейрохирурги. То, что в других клиниках делается в два-три этапа с интервалом в 10-12 дней, у нас делается сразу в один. Одновременно удаляется очаг, уменьшается объем образования в мозге.

Во-первых, это экономия средств больницы за счет одного наркоза. Во-вторых, и что самое главное, уменьшается нагрузка на самого пациента, и на реабилитацию уходит меньше времени. Собственная реанимационная при операционной позволяет нам экономить время и силы. Здесь же прооперировали, реанимировали, не надо ездить по этажам. К тому же, это позволяет нам брать по триаж-системе тяжелых пациентов, которые поступают в шоковом состоянии, стабилизировать их в реанимации и сразу завозить в операционную без потери «золотого часа»», – сказал Ерсын Сабитов.

Гибридная операционная оснащена напольным ангиографом, что редкость для регионов. По словам главного врача, большинство дорогостоящего оборудования удалось приобрести с помощью управления здравоохранения и спонсоров.

Статус застрахованного не потребуется

В БСМП также выстроена полноценная триаж-система, соответствующая всем международным требованиям – с удобными подъездными путями, залом ожидания, специальными палатами наблюдения для пациентов, которым не установлен клинический диагноз. Распределением пациентов по тяжести состояния при поступлении занимается специально обученный средний медперсонал, далее по необходимости подключаются профильные специалисты. Если привозят сложного пациента, его экстренно госпитализируют и оказывают всю необходимую медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, вне зависимости от статуса в системе ОСМС.

«Мы активно взаимодействуем с бригадами скорой помощи. Когда везут тяжелого пациента мы уже знаем об этом, у нас загорается красная кнопка, готовится мультидисциплинарная группа в лице анестезиолога и профильного специалиста. Пациентов, которых нужно подержать, понаблюдать за их состоянием, мы временно направляем в палату наблюдения. Если надо снять гипертонический криз, даем необходимые препараты, исключаем риск жизни и отправляем домой, либо госпитализируем. Пациент имеет право находиться в этой палате до 24 часов, пока не будет установлен клинический диагноз. Если нужно, собирается консилиум. При выписке врач готовит выписной эпикриз, где пишет свое заключение и дает рекомендации. Одномоментно к нам могут заехать 20 человек. Ежедневно в среднем мы принимаем 80-90 обращений», – отметил главврач.

При чрезвычайных ситуациях нагрузка бывает большая. Но в больнице к такому тоже готовы. Опыт оперативного реагирования уже есть. Во время лесного пожара сюда поступали пациенты с отравлениями, которым тут же проводилась гипербарическая оксигенация, лечение кислородом под повышенным давлением в медицинской барокамере. Во время ЧС также специально закупили новую противоожоговую кровать, которая облегчает боль и способствует быстрому заживлению ран. Она работает на эффекте «псевдожидкости», когда слой микросфер из натронной извести внутри конструкции приводится в движение воздушным потоком, подаваемым снизу. Плотность наполнителя кровати сравнима с плотностью воды, поэтому пациент как бы «плывет» в ней, находится в парящем состоянии, контакта с поверхностью нет. При необходимости палату могут экстренно реорганизовать в операционную.

Для соответствия международным стандартам триаж-системы приемного покоя в 2021 году сюда установили дополнительно КТ-аппарат, где работает бригада из трех человек. Первый аппарат размещен в другом корпусе, до него 220 шагов, а это довольно много для пациента с инсультом или кардиологического профиля. Кроме этого, как отметил директор, в БСМП делают КТ сердца на 128 среза и проводят перфузии. Это большая редкость для регионов.

«Мы инсультный центр третьего уровня. Загорелась красная кнопка, невролог и команда встречает пациента, завозит сюда. При помощи перфузии определяют, геморрагический это инсульт – когда сосуд порвался, или ишемический – когда забился, устанавливают необходимость операции и сразу же завозят на операцию. Все данные подаются в Национальный инсультный центр. По всем показателям мы держим второе место по Казахстану. Первое – у Тараза. Но по доле операций эмболизации первого часа в «зеленой» зоне мы», – констатировал главврач.

Чтобы окончательно завершить триаж-зону, осталось установить рентген аппарат. Для него уже приготовили место. Заявка подана в УЗ и одобрена.

Дорогостоящие плановые операции проводят за счет ОСМС

В разговоре с главой Фонда медстрахования Сабитом Ахметовым Ерсын Сабитов подчеркнул, что ежегодно растет нагрузка на круглосуточный стационар с общим коечным фондом на 375 мест. Однако порядка 85% всех госпитализаций приходится на экстренные случаи, то есть на ГОБМП. Доля плановых операций пока маленькая, но все же увеличивается из года в год.

За 6 месяцев 2023 года в плановом порядке пролечено 8,5 тысячи пациентов с болезнями системы кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной, эндокринной, нервной систем, заболеваниями крови, новообразованиями, травмами и отравлениями, с беременностью и в послеродовой период. Это на 860 пациентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Мы понимаем, что экстренный пациент – это тот же плановый, только грамотно не долеченный. Поэтому каждый главный врач борется за плановые госпитализации. Это экономически выгодно больницам и благоприятно сказывается на эффективности лечения, когда пациент приезжает уже с установленным диагнозом, со всеми обследованиями, и мы можем его в плановом порядке прооперировать, предварительно изучив его историю болезни. Мы над этим работаем совместно с поликлиниками. У нас здесь сидят все главные внештатные узкие специалисты, которые дают свои заключения. Дальше пациент через свою поликлинику встает на портал и решается вопрос о его госпитализации», – отметил директор.

Сегодня в БСМП за счет ОСМС проводятся уникальные дорогостоящие операции. Например, тромбоэктомия при тромбоэмболии легочной артерии. В Казахстане это считанные случаи.

«Мы провели у себя 15 таких операций. Еще мы единственные провели операцию при полушарном инсульте, за 55 минут убрали тромб. Пациентка жива, полностью реабилитирована. Написали монографию по этому клиническому случаю», – сказал интервенционный хирург Айбол Маралбаев, который обучался в ближнем и дальнем зарубежье, владеет всеми технологиями внутрисосудистого лечения.

Своим мнением об ОСМС поделился также практикующий врач, главный травматолог Куаныш Касымов. По его словам, раньше пациенты с переломом шейки бедра долго ждали своей очереди на операцию. Сегодня она проводится в считанные дни. При этом один пролеченный случай стоит порядка 572 тысячи тенге, но застрахованному пациенту платить за операцию ничего не нужно.

За эндоскопией – будущее

В БСМП ежегодно проводится около 500 тысяч эндоскопических исследований, плановых и экстренных операций. Например, ретроградная папиллосфинктеротомия, которая позволяет избежать больших разрезов и длительной реабилитации. Операция проводится с помощью специального катетера, заведенного в двенадцатиперстную кишку через ротовую полость. Человек уже на следующий день может ходить и кушать. Тогда как раньше проводилась полостная операция, вскрывали живот и желчные протоки. Стоимость такой операции, которая также доступна по ОСМС, составляет примерно 380 тысяч тенге.

Также проводится эндоскопическое стентирование при опухоли поджелудочной железы и желчных протоков. Устанавливаются пластиковые стенты, с помощью которых восстанавливается пассаж желчи. Эта операция стоит чуть дороже – 450 тысяч тенге. Она безопасная и несет минимальные риски для пациента. Все операции проводятся под общим наркозом. Процедура занимает от 30 минут до 2 часов в зависимости от сложности.

При полипе толстой кишки можно с помощью специального аппарата тут же определять под микроскопом – доброкачественное это образование или нет, не отправляя материал на гистологию, и сразу же удалять его специальным инструментом.

«Хотим открыть у себя эндоскопический экспертный центр, так как мы единственные в области осуществляем все эндоскопические операции. Мы владеем технологией гемостаза, остановки кровотечения желудочно-кишечного тракта при язвах, новообразованиях, варикозных венах пищевода. Кровотечения из варикозных вен смертельно опасны, в 50% случаях по статистике все заканчивается летальным исходом. Раньше требовалась полостная операция, удалялась часть желудка, сейчас делаются органосохраняющие операции – накладываются специальные одноразовые клипсы, защелкиваются сосуды, за счет чего останавливается кровотечение. Мы также проводим эндоскопическое лигирование, перевязываем варикозные вены при циррозе печени с помощью специального колпачка, куда нанизаны эластичные кольца. Эта операция практически не имеет противопоказаний, хорошо переносится пациентами и требует минимальной реабилитации. На следующий день пациент ходит, питается. Эндоскопия – это будущее», - резюмировал врач-эндоскопист БСМП.

При отделении кардиологии, рассчитанное на 26 коек, отдельно предусмотрены 4 койки для постоперационных пациентов, которые проходят второй этап реабилитации. За счет ОСМС им доступны физиопроцедуры, лечебная физкультура на протяжении 8 дней. В планах у руководства закупить аппараты искусственного кровообращения и развивать на своей базе кардиохирургию.

Помимо этого, сейчас большое внимание уделяется женскому здоровью и службе родовспоможения. В планах – внедрение пластических операций в гинекологии.

Грамотный подход к организации лечения – залог успеха

«Наше население сегодня не нуждается в транспортировке в центральные госпитали Астаны, Алматы. У нас делаются все специализированные операции. Из года в год идет прирост как по видам операций, так и по их количеству. Со стороны Фонда социального медицинского страхования идет хорошее возмещение средств. Средняя стоимость пролеченного случая по нашей больнице в рамках ГОБМП составляет 1,8 млн тенге, по ОСМС – 2,3 млн тенге. Для многопрофильного стационара это неплохо. Потребность со стороны населения тоже имеется. Считаю важным отметить, что ОСМС – это рабочая и нужная система, прежде всего, выгодная самому пациенту. За минимальный взнос можно получить дорогостоящую помощь. Установка того же стента обходится в 3 млн тенге», – подчеркнул главный врач БСМП.

На встрече с сотрудниками больницы глава фонда Сабит Ахметов отметил хорошую укомплектованность кадрами, поблагодарил управление здравоохранения за помощь в оснащении современным оборудованием, руководство больницы – за правильную организацию всех внутренних процессов по оказанию медицинской помощи населению, а коллектив – за слаженную командную работу и приверженность своему делу.

«По стране в целом есть проблема с дефицитом кадров, но у вас укомплектованность хорошая. Как я понимаю, во многом за счет имеющейся базы – медицинского университета, который выпускает нужных профильных специалистов. Все процессы у вас поставлены на высшем уровне, проводятся уникальные операции, отлично организована триаж-система. Спасибо управлению здравоохранения, которое помогает вам в оснащении необходимым оборудованием, благодаря чему пациенты сегодня могут получать своевременную и качественную медицинскую помощь. Мы увидели слаженную командную работу всего коллектива и заинтересованность руководства больницы в дальнейшем развитии», – сказал глава Фонда, пожелав в заключение коллективу больницы дальнейших успехов.