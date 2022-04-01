Несколько мужчин спасали девочку, тонувшую в арыке с талой водой в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в микрорайоне Батыс-2 в Актобе девочка чуть не утонула в арыке с талой водой. Видео очевидца попало в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса «Арбат» в один из арыков с водой упала несовершеннолетняя девочка. Несколько мужчин, проходивших мимо, еле спасли ребенка.

На видео видно, как прохожая женщина просит помочь девочке, которая тянет руку из воды. Девочка упала в воду, и ее стало засасывать в трубу. Подошедшие мужчины вовремя пришли ей на помощь, они с трудом ее вытащили, видимо девочка зацепилась рюкзаком.

Учителя местной школы №63 сегодня вечером предупредили своих учащихся приходить в школу в резиновых сапогах в сопровождении родителей либо приезжать на машине.







