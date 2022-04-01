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    23:50, 31 Март 2022 | GMT +6

    Несколько мужчин спасали девочку, тонувшую в арыке с талой водой в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в микрорайоне Батыс-2 в Актобе девочка чуть не утонула в арыке с талой водой. Видео очевидца попало в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса «Арбат» в один из арыков с водой упала несовершеннолетняя девочка. Несколько мужчин, проходивших мимо, еле спасли ребенка.

    На видео видно, как прохожая женщина просит помочь девочке, которая тянет руку из воды. Девочка упала в воду, и ее стало засасывать в трубу. Подошедшие мужчины вовремя пришли ей на помощь, они с трудом ее вытащили, видимо девочка зацепилась рюкзаком.

    Учителя местной школы №63 сегодня вечером предупредили своих учащихся приходить в школу в резиновых сапогах в сопровождении родителей либо приезжать на машине.




    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Видео Происшествия Актюбинская область
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