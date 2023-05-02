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Несколько микрорайонов в Атырау останутся без света

Автор:  
Виктор Сутягин
2 Мая 2023, 23:00
Несколько микрорайонов в Атырау останутся без света

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов Атырау и пригородные села Дамба и Алматы 3 мая отключат от электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акционерное общество «Атырау Жарык» распространило уведомление об отключении электричества в некоторых районах города.

3 мая для безопасного проведения капитальных работ по ремонту линий электропередачи и трансформаторных подстанций с 10:00 до 17:00 в городе частично отключат электроснабжение. Света не будет в пригородных селах Дамба, Алматы, на улицах Махмуда Қашқари, Бейбітшілік, Жастар, Жас желек, Жанібек хана, Курмангалиева, Жаңа Құрылыс, Болашақ, №3. Также по проспекту Сатпаева 48, 48а, 48б, 48в, 50а, 50б, улице Владимирского, 2в, улице М. Толебаева, №40, 44. В микрорайоне Жулдыз: улице №6. 09:00 – 17:00. В микрорайоне Нурсая-3, улицах №10, 12, 16.


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