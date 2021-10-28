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    12:57, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Несколько междугородних автобусов не вышли на линию в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром междугородние автобусы по семи направлениям из Караганды не вышли на линию. В областном акимате пояснили сложившуюся ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня с утра карагандинцы забили тревогу по поводу отсутствия междугородних автобусов. Как пояснили в областном акимате, на линию не вышли автобусы автопарка №3 по семи направлениям: Караганда - Темиртау, Караганда - Сарань, Караганда - Абай, Караганда - Шахтинск, Караганда - Шахан, Караганда - Топар, Караганда - Егиндыбулак.

    «На данный момент управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ведет переговоры с руководством автопарка, обсуждая вопрос выделения дополнительных субсидий. Об итогах будет сообщено дополнительно. Позиция остановки перевозок не была обговорена заранее, государственные органы были поставлены перед фактом автоперевозчиком», - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

    Теги:
    Транспорт Карагандинская область
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