РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 01 Май 2021 | GMT +6

    Несколько маршрутов общественного транспорта в Алматы временно изменят свою схему движения

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что 1 и 2 мая общественный транспорт не будет доезжать до Центрального парка культуры и отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи проводимыми ремонтными работами троллейбусной линии и кабельной сети 1, 2 мая по улице Гоголя в западном и восточном направлениях от улицы Калдаякова до остановочного пункта «ПКиО», будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов:

    №25 – в северном направлении ул.Калдаякова - Жибек Жолы – Пушкина – Гоголя – Калдаякова и далее по маршруту;

    №1, 12 - в восточном направлении ул.Гоголя- Кадаякова- Жибек Жолы – Пушкина и далее по маршруту.

    №13 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме;

    №16 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме;

    №118 – ул. Калдаякова – ул. Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте ул. Коперника) – ул. Калдаякова - далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении.

    Сам Центральный парк культуры и отдыха (бывший парк имени Горького) в Алматы закроют 1 мая на дезинфекцию.



    Теги:
    Транспорт Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!