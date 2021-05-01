Несколько маршрутов общественного транспорта в Алматы временно изменят свою схему движения
В связи проводимыми ремонтными работами троллейбусной линии и кабельной сети 1, 2 мая по улице Гоголя в западном и восточном направлениях от улицы Калдаякова до остановочного пункта «ПКиО», будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов:
№25 – в северном направлении ул.Калдаякова - Жибек Жолы – Пушкина – Гоголя – Калдаякова и далее по маршруту;
№1, 12 - в восточном направлении ул.Гоголя- Кадаякова- Жибек Жолы – Пушкина и далее по маршруту.
№13 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме;
№16 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме;
№118 – ул. Калдаякова – ул. Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте ул. Коперника) – ул. Калдаякова - далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении.
Сам Центральный парк культуры и отдыха (бывший парк имени Горького) в Алматы закроют 1 мая на дезинфекцию.