Несколько маршрутов общественного транспорта в Алматы временно изменят свою схему движения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что 1 и 2 мая общественный транспорт не будет доезжать до Центрального парка культуры и отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи проводимыми ремонтными работами троллейбусной линии и кабельной сети 1, 2 мая по улице Гоголя в западном и восточном направлениях от улицы Калдаякова до остановочного пункта «ПКиО», будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов:

№25 – в северном направлении ул.Калдаякова - Жибек Жолы – Пушкина – Гоголя – Калдаякова и далее по маршруту;

№1, 12 - в восточном направлении ул.Гоголя- Кадаякова- Жибек Жолы – Пушкина и далее по маршруту.

№13 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме;

№16 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме;

№118 – ул. Калдаякова – ул. Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте ул. Коперника) – ул. Калдаякова - далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении.

Сам Центральный парк культуры и отдыха (бывший парк имени Горького) в Алматы закроют 1 мая на дезинфекцию.



