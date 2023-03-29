Несколько лавин спустили близ горнолыжного курорта «Шымбулак»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На основании рекомендации от РГП «Казгидромет» для обеспечения безопасности отдыхающих граждан на территории горнолыжного курорта «Шымбулак», а также в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега 90-140 см) был произведен профилактический спуск снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казселезащиты.

29 марта на лавиносборах №26Б и №56 (Талгарский перевал) в бассейне реки Киши Алматы в 12 часов 16 минут был произведен профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №26б. Объем сброшенного снега составил 900 кубометров, лавина остановилась на склоне, не доходя до горнолыжной трассы. В 13 часов 34 минуты был произведен профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №56 «Талгарский перевал». Объем сброшенного снега составил 5000 кубометров, лавина остановилась у подножия склона горы. Общий объем сброшенного снега составил 5900 кубометров. В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших и разрушений нет.