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Несколько кварталов Алматы на день отключат от холодной воды
3 Сентября 2020 11:57
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районе Алматы на день отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное коммунальное предприятие «Алматы Су».
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4 сентября с 9 до 18 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в контуре улиц Толе би – Кожамкулова - Гоголя -Шарипова. 8 сентября с 9 до 17 часов холодное водоснабжение приостановят в контуре улиц Толе би – Шагабутдинова – Казыбек би – Байзакова.
«Эти ограничения по услугам холодного водоснабжения, необходимы для подключения к магистральным сетям новых водопроводов и замены технологического оборудования на сетях»,- говорится в распространенном сообщении ГКП «Алматы Су».
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