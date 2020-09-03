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Несколько кварталов Алматы на день отключат от холодной воды

3 Сентября 2020 11:57
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Несколько кварталов Алматы на день отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районе Алматы на день отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное коммунальное предприятие «Алматы Су».

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4 сентября с 9 до 18 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в контуре улиц Толе би – Кожамкулова - Гоголя -Шарипова. 8 сентября с 9 до 17 часов холодное водоснабжение приостановят в контуре улиц Толе би – Шагабутдинова – Казыбек би – Байзакова.

«Эти ограничения по услугам холодного водоснабжения, необходимы для подключения к магистральным сетям новых водопроводов и замены технологического оборудования на сетях»,- говорится в распространенном сообщении ГКП «Алматы Су».


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Автор:

Гульзат Сахова

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