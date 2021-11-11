Несколько кредитов на инвалида оформила 18-летняя аферистка в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 18-летняя аферистка оформила на женщину-инвалида почти 3 млн тенге. Девушку задержала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 октября в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 52-летней жительницы города. Женщина сообщила, что некое лицо оформило на нее три товарных кредита, а также перевело на свой счет 459 тысяч тенге. Сумма ущерба составила 1 млн 804 тысяч тенге. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«9 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемую – 18-летнюю девушку. Она дала признательные показания», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Выяснилось, потерпевшая является инвалидом и за ней требуется уход. И помощь ей оказывала подозреваемая. Получив доступ к личным данным заявительницы, она использовала их в своих корыстных целях.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленница ко всему прочему оформила на инвалида еще два товарных кредита. Общая сумма нанесенного ею ущерба составила 2 млн 784 тысячи тенге.