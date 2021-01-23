Несколько километров убегал от полиции вор в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Служебная собака помогла полицейским выйти на след злоумышленника, укравшего 24 кабеля стоимостью более полумиллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Инцидент произошел 21 января в 04:40 в одном из домов по улице Садвакасова города Кокшетау. А уже в 09:00 часов в полицию поступило телефонное сообщение от 56-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил с крыши дома 24 кабеля. Сумма ущерба составила более полумиллиона тенге.

«В состав следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления, вошли инспектор-кинолог Арман Дюсембай и служебная собака по кличке Альфа. Пока сотрудники полиции производили осмотр и опрашивали жильцов, Альфа уверенно взяла след и через полчаса привела кинолога прямо к подозреваемому. В недостроенном многоэтажном доме около микрорайона Сункар молодой человек поджигал краденое. Увидев сотрудников полиции, он пустился в бега. Пробежав за подозреваемым несколько километров, сотрудникам полиции все-таки удалось задержать 25-летнего парня», - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, злоумышленник в 2018 году был судим за совершение аналогичного преступления. Теперь задержанный проверяется на причастность к другим подобным правонарушениям. Стражи порядка начали досудебное производство по уголовной статье «Кража».