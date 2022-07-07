7 Июля 2022 21:00

Несколько казанов плова раздадут павлодарцам на Курбан айт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре праздник отметят в городском парке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе центральной мечети имени Машхура Жусупа, 9 июля с 7:00 утра во всех мечетях области совершат праздничный намаз.

С 7:30 на ипподроме «Кулагер» начнутся жертвоприношения. Разделкой животных займутся мясники, прошедшие специальный семинар. По словам пресс-секретаря центральной мечети Амантая Тойшибайулы, жертвоприношения можно совершать как онлайн, так и офлайн.

В 14:00 в городском парке начнётся мероприятие под названием «Курбан айт – праздник счастья». Пройдут конкурсы и игры для детей, священнослужители прочитают проповеди, будут звучать религиозные песни. По данным пресс-службы мечети, горожанам раздадут плов, всего приготовят десять казанов.

Накануне праздника в селах Кызылжар и Жетекши торжественно откроют новые мечети.







