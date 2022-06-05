Несколько казахстанцев не смогли проголосовать на референдуме из-за прописки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова сообщила о двух поступивших обращениях от казахстанцев, которые не смогли проголосовать на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, проблемы возникли из-за учетной регистрации по месту жительства. Граждане пришли на избирательный участок по месту фактического проживания, но не были к нему прикреплены.

«Они заранее не приняли меры для выяснения обстоятельств. Конечно, с одной стороны можно сказать, что люди не выполнили обязательства и рекомендации, которые были озвучены в СМИ, но с другой стороны, возникает вопрос – это только ответственность гражданина или это ответственность в том числе и со стороны государства. Поэтому это вопрос для нашего следующего шага, потому что референдум такого характера по конституционным поправкам на республиканском уровне впервые. И такие референдумы для нас должны стать нормой, мы должны понимать, что гражданская активность после сегодняшнего референдума возрастет, поэтому нам нужно выработать четкие механизмы. Государство выделяет бюджетные средства на организацию подготовки таких референдумов и выборных кампаний, поэтому вложения должны быть эффективными», - сказала Эльвира Азимова во время пресс-конференции в Нур-Султане.

Глава Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева выразила мнение, что каждый случай должен быть рассмотрен. И в будущем такого нельзя допускать, потому что выборное право всех граждан должно быть реализовано.

Ранее сообщалось, что право на участие в референдуме имеют граждане Казахстана, достигшие 18 лет. В референдуме не могут участвовать граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав иных граждан Республики на участие в референдуме является недопустимым и наказывается по закону. Граждане участвуют в референдуме на равных основаниях и каждый из них обладает одним голосом. Граждане участвуют в референдуме непосредственно.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.