Несколько дорог из-за метели закрыли в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли движение для всех видов транспорта по участкам нескольких дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 18.00 закрыты участки автомобильных дорог республиканского значения М-36 «Екатеринбург-Алматы» км 729-856, А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 595-795, Р-11 «Кокшетау-Рузаевка» км 61-196, А-21 «Мамлютка-Костанай» км 0-180. Причиной стала непогода: в регионе разыгралась метель, усилился ветер. Закрыты дороги соседних Костанайской и Акмолинской областей.

Из-за неблагоприятной погоды движение транспорта в области ограничивают третий день подряд.