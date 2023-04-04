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    21:33, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Несколько домов и предприятий останутся без воды в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 14 многоэтажек, несколько частных домов и предприятий 4 апреля останутся без воды из-за ремонта водовода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, во вторник начнутся работы по устранению повреждения на водоводе по улице Труда-Васильева. На этот период от водоснабжения шесть многоэтажных жилых домов по улице Труда, по одному – на Позолотина, Васильева, Ауэзова, по две многоэтажке – на улице Партизанской и 314-й Стрелковой дивизии. Без воды останутся частные дома по улице 314-й Стрелковой дивизии и проезду Позолотина. Под отключение попали элеватор «Колос», макаронная фабрика и молочный завод.

    Как долго будут длиться работы, в горакимате не уточнили.

    В Петропавловске за минувший зимний период происходило несколько повреждений водоводов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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