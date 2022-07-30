30 Июля 2022 14:21

Несколько десятков жилых домов подтопило после ливня в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау за полтора дня выпало 58 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. Из-за дождя произошло подтопление 60 придворовых территорий, среди них и 20 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 29 июля в Кокшетау из-за дождя произошло подтопление 60 придворовых территорий, среди них и 20 жилых домов.

«Незамедлительно по указанию начальника ДЧС Акмолинской области был развернут оперативный штаб. Проводятся работы по откачке дождевых вод, а также обследование заявленных адресов, для оказания помощи в случае необходимости. В настоящее время из подтопленных 20 жилых домов вода откачана из 3, работа по откачке воды продолжается», - пояснили в ведомстве.

По сообщению спасателей, в откачке воды задействованы 40 человек личного состава, 20 мотопомп ДЧС, 10 работников, четыре ассенизаторов, один экскаватор местных исполнительных органов. В настоящий момент откачано 6300 кубов воды.

«Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

«Эта проблема в Кокшетау каждый год, когда большие осадки. У нас порядка четырех экипажей работали ночью. Сейчас смена поменялась, работают два экипажа. До 6 утра откачивали дворы: Куанышева, Садвакасова, Байтурсынова, Уалиханова, Сатпаева… Очень много заявок. Сейчас откачиваем краеведческий музей. Ночью всех подняли по тревоге. Это нормальное явление при таких осадках», - пояснил ситуацию генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Ермек Умиргалиев.

По словам начальника отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Даниеля Жумажанова, сегодняшней ночью в Кокшетау выпало 28 мм осадков, но за вчерашний день уже выпало 20 мм, а за ночь ранее -10 мм.

«В итоге за полтора дня выпало 58 мм осадков. По городу месячная норма 72 мм. А это значит, выпало 80% месячной нормы. По прогнозам, мы вчера давали сильные дожди. На сегодняшний день по Кокшетау уже не должно быть таких сильных дождей, а на востоке области они еще возможны», - сообщил Д. Жумажанов.

На данный момент все службы областного центра заняты откачкой воды и урегулированием ситуации.

Напомним, днем ранее в Степногорске выпала полумесячная норма осадков, оказались затоплены рынок, несколько дорог и частично поликлиника.