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Несколько десятков мертвых тюленей и рыбы обнаружены на побережье Каспия

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 12:43
Несколько десятков мертвых тюленей и рыбы обнаружены на побережье Каспия Фото: пресс-служба Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 мая около 17-00 часов сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили туши нескольких десятков тюленей и рыбы. Специалисты устанавливают причины и другие обстоятельства гибели животных передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

На место обнаружения тюленей выехала Рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП «Казгидромет», а также местных исполнительных органов.

«Департаментом экологии по Мангистауской области и сотрудниками Казгидромета с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха. В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных, так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Институтом гидробиологии и экологии произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований», - сообщили в Минэкологии.

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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Отдела полиции Тюбкараганского района Мангистауской области за № 234752030300589 от 12 мая 2023 года и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

Как сообщили в Минэкологии, сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления.


Происшествия   Экология   Мангистауская область   Минэкологии   Каспийское море  
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