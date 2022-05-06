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Несколько человек находятся под завалом обрушившегося здания на севере Китая
6 Мая 2022 13:00

Несколько человек находятся под завалом обрушившегося здания на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Несколько человек оказались под завалом обрушившегося в пятницу в китайской провинции Шаньси здания цеха по производству строительных материалов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Центрального телевидения Китая, утром в пятницу в городском округе Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая обрушилось здание цеха по производству строительных материалов. В результате инцидента несколько человек оказались в ловушке.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Как ранее сообщалось, 29 апреля в г. Чанша провинции Хунань в Центральном Китае обрушилось шестиэтажное жилое здание. По состоянию на пятницу, местные власти подтвердили гибель 53 человек, из-под завалов удалось спасти 10 жителей. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена.

Согласно данным местных СМИ, полиция задержала владельца рухнувшего жилого здания в г. Чанша. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.


Автор:
Корреспондент
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