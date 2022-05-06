Несколько человек находятся под завалом обрушившегося здания на севере Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Несколько человек оказались под завалом обрушившегося в пятницу в китайской провинции Шаньси здания цеха по производству строительных материалов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Центрального телевидения Китая, утром в пятницу в городском округе Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая обрушилось здание цеха по производству строительных материалов. В результате инцидента несколько человек оказались в ловушке.
На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Как ранее сообщалось, 29 апреля в г. Чанша провинции Хунань в Центральном Китае обрушилось шестиэтажное жилое здание. По состоянию на пятницу, местные власти подтвердили гибель 53 человек, из-под завалов удалось спасти 10 жителей. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена.
Согласно данным местных СМИ, полиция задержала владельца рухнувшего жилого здания в г. Чанша. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.