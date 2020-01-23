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Несколько часов оперировали спрыгнувшего с пятого этажа жителя Петропавловска

23 Января 2020 16:50
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Несколько часов оперировали спрыгнувшего с пятого этажа жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 24-летнему парню, выпрыгнувшему из окна пятого этажа, провели сложную многочасовую операцию на позвоночнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный врач Северо-Казахстанской областной больницы Юрий Белоног отметил, что молодой человек получил тяжелую травму поясничного отдела позвоночника. Иначе говоря, позвонок буквально разлетелся на части. Врачи его совместили.

«Операция длилась 8 часов. Сделали металлоконструкцию, которая позволяет позвоночнику сохранить устойчивость. Наша задача сейчас заключалась в том, чтобы убрать обломки, травмирующие позвоночник, и придать ему устойчивость. Это сделано», - сказал Ю. Белоног.

Теперь врачи ожидают положительной динамики по восстановлению чувствительности нижней части тела. Но на это нужно время. Дать точные и конкретные прогнозы пока невозможно.

Напомним, молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа несколько дней назад. Его доставили в реанимацию третьей городской больницы, после - перевели в областную.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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