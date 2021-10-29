Несколько болезней перешли из пакета ОСМС в ГОБМП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с участием руководителей столичного филиала Фонда медицинского страхования, управления общественного здравоохранения и представителей СМИ проведен онлайн-брифинг на тему «ОСМС: о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании прикрепления к поликлиникам». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор филиала Нурлыбек Кабдыкапаров, согласно приказу министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 произошли изменения в Перечне заболеваний по бесплатным рецептам: заболевания муковисцидоз, мукополисахаридоз, гипофизарный нанизм (синдром Шершевского –Тернера), миастения, гепато-церебральная дистрофия, гормонально активные опухоли гипофиза, акромегалия, раннее половое развитие и другие перешли из пакета ОСМС в ГОБМП, так как являются социально-значимыми заболеваниями.

«За 9 месяцев 2021 года по городу Нур-Султану в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями обеспечено 190 313 пациентов по 680 381 бесплатным рецептам на сумму 9 ,12 млрд тенге. Из них детей в рамках ОСМС: в том числе по острым респираторным инфекциям – верхним дыхательным путям 3 811 ребенок и нижним дыхательным путям – 6 362 детей; железодефицитной анемии 782 ребенка; рахиту 548 ребенка; пневмонии 2 183 ребенка; синусит/болезням миндалин и аденоидов 525 детей. В наличии в аптеках поликлинических организациях для обеспечения детей в рамках ОСМС имеются все необходимые лекарственные средства (антибиотики, жаропонижающие препараты, железосодержащие препараты, а так же другие специфические препараты и др.) согласно приказа по амбулаторному обеспечению», – сказал Н. Кабдыкапаров.

Глава филиала также сообщил, что, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на амбулаторном уровне обеспечено антибактериальными, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами за 9 месяцев 2021 года 40 716 пациентов по 55 001 рецептам на сумму 193,4 млн. тенге.