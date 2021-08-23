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Несколько баров оштрафовали за нарушения карантина в Таразе

23 Августа 2021 22:00
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Несколько баров оштрафовали за нарушения карантина в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области мобильные группы продолжают следить за исполнением постановления главного санитарного врача по соблюдению ограничений в проведении праздничных и поминальных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, под особым контролем находятся места массового скопления людей и увеселительные заведения города, которые регулярно проверяются на предмет соблюдения требований карантина, масочного режима и социальной дистанции.

В ходе очередных рейдовых мероприятий в нескольких заведениях города сотрудниками управления полиции города Тараза были выявлены факты нарушения карантинного режима в барах «Viber»,«Х.О»,«Game over».

«В отношении данных баров собран материал по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Материалы направлены в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности. В настоящее время активно проводится вакцинация граждан против вируса и пневмонии, однако угроза заражения остаётся открытой. Долг каждого гражданина воздержаться от посещения мест массового скопления людей, продолжать носить маски в помещениях и не нарушать социальную дистанцию ради сохранения своей жизни и здоровья близких», - прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.

Напомним, в начале августа акима Байзакского района Бакыта Казанбасова наказали за проведение юбилея в июле, во время усиления в Жамбылской области карантинно-ограничительных мероприятий. Аким Байзакского района праздновал свой 60-летний юбилей в одном из лучших ресторанов Тараза. Видео с праздника распространилось в социальных сетях и вызвало возмущение жамбылцев. Распоряжением исполняющего обязанности акима Жамбылской области от 3 августа 2021 года Б. Казанбасову объявлен строгий выговор. В письме департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области от 27 июля 2021 года отмечается, что Б. Казанбасов привлечен к административной ответственности по статье 425 КоАП РК. Аким Байзакского района выплатил штраф в размере 87 510 тенге.


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#Жамбылская область  
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Автор:

Галина Скрипник

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