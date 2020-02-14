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Несколько автомобилей вызволили из снежного плена в Костанайской области

14 Февраля 2020 17:20
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Несколько автомобилей вызволили из снежного плена в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области несколько автомобилей вызволили из снежного плена, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамена ЧС.

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В Костанайской области продолжаются спасательные работы из снежных завалов. С начала года спасатели региона оказали помощь сотням человек.

«Вчера ночью на 30 и 60 –ом км трассы «Аркалык-Торгай» в снежном плену оказалось несколько автомобилей с пассажирами. Для спасательных работ с города Аркалыка была направлена группа спасателей на автомобиле с высокой проходимостью «Нива Марш-БРОНТО». В ходе спасательных работ на 32 км трассы было вызволено из снежного плена шесть машин с 15 пассажирами. На 60 км трассы спасатели эвакуировали трех человек», - сообщил начальник областного Департамента ЧС Уалихан Досанов.

Все граждане были доставлены в гоорд Аркалык.


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Ключевые слова: Костанайская область, Транспорт, Другие государственные органы, Погода,
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Серик Сабеков

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