Несколько автомобилей вызволили из снежного плена в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области несколько автомобилей вызволили из снежного плена, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамена ЧС.

В Костанайской области продолжаются спасательные работы из снежных завалов. С начала года спасатели региона оказали помощь сотням человек.

«Вчера ночью на 30 и 60 –ом км трассы «Аркалык-Торгай» в снежном плену оказалось несколько автомобилей с пассажирами. Для спасательных работ с города Аркалыка была направлена группа спасателей на автомобиле с высокой проходимостью «Нива Марш-БРОНТО». В ходе спасательных работ на 32 км трассы было вызволено из снежного плена шесть машин с 15 пассажирами. На 60 км трассы спасатели эвакуировали трех человек», - сообщил начальник областного Департамента ЧС Уалихан Досанов.

Все граждане были доставлены в гоорд Аркалык.