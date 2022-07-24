24 Июля 2022 19:06
Несколько авто оказались под водой после дождя в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за прошедшего ливня автомобили оказались под водой. Ведется эвакуация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.
Инцидент произошел сегодня в районе «Голубой бухты». Легковые и грузовые автомобили оказались под водой.
С 9:30 на месте происшествия ведется эвакуация, работают спасатели, задействовав спецтехнику. Параллельно ведутся работы по вызову дополнительной спецтехники из Шапагатовского сельского округа.
На место выехала одна спецтехника пожарной части №2 Актау. Организована работа спецтехники и аппарата акима сельского округа Сайын Шапагатов. Эвакуированы 10 человек.
Ранее сообщалось о подтоплении в Алматинской области из-за проливного дождя.
Фото: lada.kz
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