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Несколько авто оказались под водой после дождя в Мангистау
24 Июля 2022 19:06

Несколько авто оказались под водой после дождя в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за прошедшего ливня автомобили оказались под водой. Ведется эвакуация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Инцидент произошел сегодня в районе «Голубой бухты». Легковые и грузовые автомобили оказались под водой.

С 9:30 на месте происшествия ведется эвакуация, работают спасатели, задействовав спецтехнику. Параллельно ведутся работы по вызову дополнительной спецтехники из Шапагатовского сельского округа.



На место выехала одна спецтехника пожарной части №2 Актау. Организована работа спецтехники и аппарата акима сельского округа Сайын Шапагатов. Эвакуированы 10 человек.



Ранее сообщалось о подтоплении в Алматинской области из-за проливного дождя.

Фото: lada.kz


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