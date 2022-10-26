Несколько авиарейсов задержали в аэропорту Шымкента из-за плохой погоды

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, начиная с 22:00 до 23:30, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

По сообщению авиакомпании, некоторые рейсы Air Astana задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного попутного ветра в аэропорту Шымкента.

Задержаны рейсы:

KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы

KC321/322 Астана-Шымкент-Астана

KC971/KC972/Алматы-Шымкент-Алматы

KC7227/228/Атырау-Шымкент-Атырау

KC7325/7326/Астана-Шымкент-Астана

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в столице и 13 регионах страны.