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Нескольким задержанным в связи с январскими событиями требуются операции

22 Февраля 2022 13:43
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Нескольким задержанным в связи с январскими событиями требуются операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова рассказала об обращениях задержанных за январские беспорядки и их родственников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с часто поднимаемым вопросом о том, что в закрытых учреждениях находится много раненых и избитых, хочу отметить следующее. Пик этих сообщений имел место в соцсети в первую неделю после 8 января. На сегодня среди арестованных граждан находятся 55 человек, получивших разные степени ранения, восемь человек с последствиями от переломов и 213 человек с гематомами. В настоящее время все они получают медицинское лечение внутри учреждений. При этом, многие арестованные в ходе беседы отмечали, что в первые часы после задержания и до поступления в СИЗО у них отсутствовал доступ к скорой медпомощи», - сказала Эльвира Азимова в своем заявлении.

По ее словам, 9 января имел место случай, когда люди из гражданской больницы были вывезены в изоляторы.

«Позднее, ОВД приняли кардинальное решение по возвращению граждан в гражданскую больницу. Тем не менее, случай получил сильно негативный общественный резонанс. Резонанс получили также сообщения о термических ожогах у нескольких граждан, включая несовершеннолетних в Алматинской области и Алматы. Все они сегодня освобождены из под стражи в связи с подпиской о невыезде или с поручительством родственников. По этим фактам начато расследование. Правовая оценка по ним зависит от результатов судебных экспертиз и медицинских заключений, а также от показаний свидетелей и самих потерпевших», - отметила она.

«Большая часть наших обращений о замене ареста на другие альтернативные меры в связи с состоянием здоровья арестованных была удовлетворена. В отношении остальных граждан, которые сегодня нуждаются в продолжении лечения, в СИЗО действуют медчасти, и регулярные комиссии из гражданских медиков посещают данные учреждения. В настоящее время нескольким арестованным по рекомендации врачей предстоит пройти операционное вмешательство. Один гражданин имеет редкое заболевание. Прокуратура пока рассматривает наши обращения», - заключила Э. Азимова.


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#Пенитенциарная система   #Права человека   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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