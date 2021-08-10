Несипбек Айтулы: нравственность Абая – стержень национальной идеологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заслуженный деятель культуры Казахстана, кавалер ордена «Парасат» Несипбек Айтулы поздравил всех казахстанцев со знаменательной датой – Днем Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он рассказал о том, почему праздник, названный в честь поэта-мыслителя, пришелся на 10 августа.

«Насчет дня рождения Абая были разные мнения. Но в прошлом году мы остановились на 10 августа этого года. Потому что Мухтар Ауэзов так и сказал. Кто знает Абая больше, чем Ауэзов? Это великий день. Первое имя, которое приходит на ум, после имени Аллаха – это Абай. Абая можно назвать паспортом казахского народа. Благодаря стихам Абая, его заповедям, мы воспитываем все общество. Вот в современности, под снегом, громко знают Абая в ногу со временем. Время не властно над Абаем, потому что он вечен», - сказал Несипбек Айтулы после церемонии возложения цветов к памятнику поэта.

Общественный деятель отмечает, что в основе государственной, национальной идеологии независимого Казахстана лежит нравственность Абая.

«Мы никогда не отойдем от того курса, по которому шел Абай, от человеческого разума, от великого свойства нации не собьемся с того пути, который проложил Абай. Поэтому хочу сказать всему народу, что у нашего великого Абая сегодня день рождения, с Днем Абая всех», - заключил Несипбек Айтулы.