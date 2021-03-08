Несибели Басенова: Для работы в судебной системе нужен стержень и сильный характер

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В системе частных судебных исполнителей женщин всего пятая часть. Это связано со сложностью работы. Однако это не отменяет того, что женщине есть место в судебной системе. Так считает и своим личным примером доказывает руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей Костанайской области, почетный юрист Казахстана Несибели Басенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несибели Басенова начала свою карьеру в судебной системе в 1997 году, но конкретно в исполнительном производстве — с 2002 года. За эти годы успела поработать в трёх регионах Казахстана - Актюбинской области, Нур-Султане и Костанае. В Костанайской области Н.Басенова с 2007 года, с 2011 года — возглавляет службу частных судебных исполнителей.

«Работая в судебной системе, нужно быть с сильным характером. Потому что в нашей сфере преобладают мужчины. Сложно ли женщине работать в этой системе? Определенно — нелегко, — говорит Н.Басенова. — У нас в Казахстане 17 региональных палат частных судебных исполнителей, и только в Акмолинской и Костанайской областях палаты возглавляют женщины. В Костанае же 96 судебных исполнителей, из них всего 18 женщин. Женщине очень сложно работать в этой профессии, действительно должен быть крепкий внутренний стержень, характер. Помимо законов, на основании которых мы проводим свои действия, судебный исполнитель должен к тому же быть хорошим психологом».

На примере успешных женщин в судебной системе, в том числе и Несибели Заривановны, можно сказать, что женщины отлично справляются.

«Помимо того, что мы профессионалы своего дела, мы ведь еще и мамы, жены, снохи, бабушки. И все нужно успеть совместить. День у меня, к примеру, начинается с 6 утра. Это время, когда я уделяю время только семье: мужа накормить завтраком, отправить на работу, ребенку написать записку с заданиями на день. Но после того, как я ушла на работу, закрываю тему, что я мама и жена (так мы договорились со своей семьей) и спокойно выполняю свою работу. Поэтому за день мне удаётся и качественно поработать, и время общественной работе уделить», - отмечает Н.Басенова.

Несибели Заривановна уделяет огромное внимание помощи многодетным матерям, матерям-одиночкам. Особенно большая помощь оказана в период пандемии, за что наша героиня отмечена медалью от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«На ежегодной основе в праздники, в частности, в День защиты детей, к 1 сентября, на Курбан Айт мы оказываем большую помощь многодетным мамам, у кого есть дети-инвалиды, тем мамам, кто не получает алименты. У нас есть свой список семей, кому мы на постоянной основе оказываем помощь. В период пандемии мы помогли порядка 30 семьям, покупали лекарства, продукты и все необходимое», - делится Н.Басенова.

Стоит отметить, что вопросами помощи семьям, в частности, проблемой сохранения семей, Несибели Заривановна занимается вплотную. В феврале презентован ее проект «Отбасы Help».

«Основная цель проекта - сохранение казахстанских семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы заключили меморандум с костанайским городским судом, у нас уже разработан алгоритм работы. Пару семей уже обратились ко мне, они ещё на стадии примирения, — рассказывает она. — Мы пытаемся найти проблему развода, причину разногласий и помогаем решить их, подойдя к проблеме со всех сторон. Для этого у нас работает ряд специалистов, в том числе психолог, ювенальный адвокат по делам несовершеннолетних, представители судов. Я сама также курирую этот проект».

Несибели Заривановна отмечает интересный факт: зачастую к ним, как оказалось, обращаются мужчины, реже — женщины. Это связано с тем, что в рамках проекта мужчинам также помогают найти работу, потому как часто именно это — одна из главных причин раздора в молодых семьях.

Именно огромное желание помочь найти «золотую середину» и решить каждый семейный конфликт придает Несибели Басеновой сил на реализацию проекта.