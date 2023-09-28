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    12:18, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Авария на ТЭЦ в Караганде: массовое отключение света прокомментировал аким области

    Нештатной ситуацией назвал отключение электричества аким Карагандинской области
    Фото: из открытых источников

    28 сентября больше половины города Караганды осталось без электричества из-за аварии на ТЭЦ-3. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выступил с обращением к жителям региона, передает МИА «Казинформ».

    Глава региона сообщил, что сегодня утром нештатная ситуация произошла на станции ТЭЦ-3 города Караганды и Топарской ГРЭС-2.

    - На сегодняшний момент Топарская ГРЭС-2 уже поднимает нагрузку, и, по моему поручению, мой первый заместитель Вадим Басин выехал непосредственно на станцию для выяснения обстоятельств произошедшего. Сейчас принимаются все меры совместно с KEGOC и всеми станциями для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей нашего региона, - сказал Ермаганбет Булекпаев.

    Ранее в пресс-службе акимата Караганды сообщили, что произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются.

    Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.

    Теги:
    Карагандинская область Энергетика Караганда
    Автор
    Данира Искакова
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