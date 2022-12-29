Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Несертифицированную пиротехнику изымают жамбылские полицейские

29 Декабря 2022, 07:31
Несертифицированную пиротехнику изымают жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой проводят сотрудники полиции Жамбылской области. В регионе проходит ОПМ «Пиротехника», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории региона проходит мониторинг мест торговли.

«Главная задача – не допустить реализации несертифицированной пиротехнической продукции, - пояснили в ведомстве. – С 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года в целях выявления и пресечения фактов незаконной торговли и использования пиротехнических изделий проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Продавать пиротехнику можно только при наличии лицензии. В противном случае, составляется административный протокол по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами или иными предметами» и материал направляется в административный суд для рассмотрения».

Так, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили 18 фактов нарушения по статье 196 КоАП РК, изъяли более 120 единиц несертифицированных пиротехнических изделий.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о том, что категорически запрещена продажа пиротехнических изделий вне контейнеров и лицами, не имеющими соответствующую лицензию и разрешение на хранение пиротехнических изделий. Запрещено продавать пиротехническую продукцию также в открытых павильонах, из автомашин, в палатках, с рук и в подземных переходах.

Для предотвращения травматизма среди граждан департамент полиции Жамбылской области убедительно просит жителей приобретать пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее реализации местах.

«Если вы стали свидетелем данного правонарушения, просим сообщить в полицию по каналу связи «102» или в дежурную часть отдела полиции вашего района», - уточнили в ведомстве.


Фото из открытых источников

Новости по теме
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Более 240 кубов леса незаконно вырубили в Акмолинской области в 2022 году
Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
Теги:
Читайте также
Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Многоэтажки и частные дома временно отключат от тепла в Экибастузе
Более 240 кубов леса незаконно вырубили в Акмолинской области в 2022 году
Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
Алматинцы почувствовали землетрясение
Призерам Сурдлимпийских игр вручили ключи от квартир в Жамбылской области
Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира
3 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
4 Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»
5 В Атырау проверят завод KPI, где сокращают сотрудников

Лента новостей