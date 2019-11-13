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Несчастный случай унес жизнь второклассника в Алматинской области

13 Ноября 2019 15:53
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Несчастный случай унес жизнь второклассника в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Текели Алматинской области в одной из местных школ скончался ученик второго класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Восьмилетний ученик второго класса во время школьной перемены был найден на лестнице. Никто, к сожалению, не видел, что именно произошло. Смерть наступила в считанные минуты. На теле ребенка никаких следов насилия не было найдено», - рассказали в самом учреждении.

Между тем, в областном департаменте полиции сообщили, что факт зарегистрирован как несчастный случай.

«Указанный факт зарегистрирован пока как несчастный случай. В настоящее время по нему назначена необходимая в таких случаях экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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