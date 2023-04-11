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Несчастный случай с летальным исходом произошел в школе-интернате в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2023, 23:14
Несчастный случай с летальным исходом произошел в школе-интернате в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование начато по факту смерти несовершеннолетнего в интернате Семея. 7 апреля в школе-интернате в городе Семее произошел несчастный случай с летальным исходом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался. По факту Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Происшествия   МВД РК   Абайская область  
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