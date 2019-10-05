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Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области
5 Октября 2019 12:01
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На ногу работнику завода в Павлодарской области упала крышка из-под сливов в ходе стропильных работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В 05.30 часов в одном из цехов акционерного общества во время проведения стропильных работ на ногу бригадира горячего пролёта 1995 года рождения упала крышка из-под сливов», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным полицейских, инцидент произошел на Аксуском заводе ферросплавов.
«С травмами пострадавший госпитализирован в больницу», - отметили в региональном департаменте.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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