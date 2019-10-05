Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На ногу работнику завода в Павлодарской области упала крышка из-под сливов в ходе стропильных работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 05.30 часов в одном из цехов акционерного общества во время проведения стропильных работ на ногу бригадира горячего пролёта 1995 года рождения упала крышка из-под сливов», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, инцидент произошел на Аксуском заводе ферросплавов.

«С травмами пострадавший госпитализирован в больницу», - отметили в региональном департаменте.