+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 19 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области

5 Октября 2019 12:01
Поделиться:
Несчастный случай на заводе произошел в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На ногу работнику завода в Павлодарской области упала крышка из-под сливов в ходе стропильных работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

На Москве-реке перевернулась яхта: пострадали 5 человек
Житель столицы забрался на мост - в акимате прокомментировали случай Бык насмерть забодал своего хозяина в Павлодарской области Гибель прыгнувшего с парашютом полковника близ Капшагая прокомментировали в Минобороны РК

«В 05.30 часов в одном из цехов акционерного общества во время проведения стропильных работ на ногу бригадира горячего пролёта 1995 года рождения упала крышка из-под сливов», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, инцидент произошел на Аксуском заводе ферросплавов.

«С травмами пострадавший госпитализирован в больницу», - отметили в региональном департаменте.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив