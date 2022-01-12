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    11:56, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Несчастный случай на шахте «Шахтинская»: горнорабочий скончался в больнице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Горнорабочий Валерий Лазарев, получивший травму 22 декабря прошлого года на шахте «Шахтинская», скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», 47-летний шахтер скончался 10 января в больнице.

    «Причина смерти и детальное заключение судебно-медицинских экспертов будут готовы после проведения всех необходимых процедур», - говорится в сообщении.

    Травмы он получил при выполнении работ по отгрузке металлостоек. Сразу после происшествия ему была оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Случай расследуется.

    В «АрселорМиттал Темиртау» заверили, что компания возьмет на себя все расходы, связанные с погребением, и окажет семье погибшего всю необходимую моральную, психологическую и материальную поддержку.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Утраты Карагандинская область Караганда Происшествия
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