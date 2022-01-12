Несчастный случай на шахте «Шахтинская»: горнорабочий скончался в больнице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Горнорабочий Валерий Лазарев, получивший травму 22 декабря прошлого года на шахте «Шахтинская», скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», 47-летний шахтер скончался 10 января в больнице.

«Причина смерти и детальное заключение судебно-медицинских экспертов будут готовы после проведения всех необходимых процедур», - говорится в сообщении.

Травмы он получил при выполнении работ по отгрузке металлостоек. Сразу после происшествия ему была оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Случай расследуется.

В «АрселорМиттал Темиртау» заверили, что компания возьмет на себя все расходы, связанные с погребением, и окажет семье погибшего всю необходимую моральную, психологическую и материальную поддержку.