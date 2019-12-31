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Несчастный случай: казахстанских велогонщиков сбила машина
31 Декабря 2019 11:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На одной из тренировок в Испании гонщиков казахстанской велокоманды Astana Pro Team сбила машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАstanaProTeam представила свой состав на 2020 год Артем Захаров стал третьим на этапе Кубка мира по велоспорту на треке Казахстанские велогонщики завоевали три лицензии на Олимпиаду-2020
Как сообщается в Twitter велокоманды, в результате столкновения с автомобилем пострадали Евгений Гидич и Вадим Пронский. Оба спортсмена были доставлены в больницу.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой велокоманды, Гидич избежал серьезных травм и отделался небольшим ушибом руки. Что касается Пронского, то молодой велогонщик получил серьезное повреждение колена, кроме того, врачам пришлось наложить несколько швов на подбородок.
Ключевые слова: Происшествия, Спорт,
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