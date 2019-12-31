Несчастный случай: казахстанских велогонщиков сбила машина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На одной из тренировок в Испании гонщиков казахстанской велокоманды Astana Pro Team сбила машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается в Twitter велокоманды, в результате столкновения с автомобилем пострадали Евгений Гидич и Вадим Пронский. Оба спортсмена были доставлены в больницу.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой велокоманды, Гидич избежал серьезных травм и отделался небольшим ушибом руки. Что касается Пронского, то молодой велогонщик получил серьезное повреждение колена, кроме того, врачам пришлось наложить несколько швов на подбородок.