Несчастный случай: бетонная плита упала на подростка в Акмолинской области

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - В результате несчастного случая 16-летний юноша погиб в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, 8 апреля в 11.00 часов в Есильский районный отдел полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера районной больницы о том, что при доставлении в больницу скончался юноша.

«Установлено, что 16-летний житель города Есиль был придавлен бетонной плитой, обрушившейся с кровли (козырек) от входа в овощной склад, расположенный за территорией «Агротехнического колледжа № 7 города Есиль». Погибший являлся студентом первого курса этого колледжа», - пояснили в ведомстве.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».