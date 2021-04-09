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    22:18, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Несчастный случай: бетонная плита упала на подростка в Акмолинской области

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    ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - В результате несчастного случая 16-летний юноша погиб в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Как сообщили в ведомстве, 8 апреля в 11.00 часов в Есильский районный отдел полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера районной больницы о том, что при доставлении в больницу скончался юноша.

    «Установлено, что 16-летний житель города Есиль был придавлен бетонной плитой, обрушившейся с кровли (козырек) от входа в овощной склад, расположенный за территорией «Агротехнического колледжа № 7 города Есиль». Погибший являлся студентом первого курса этого колледжа», - пояснили в ведомстве.

    Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Происшествия Акмолинская область
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