Несанкционированные свалки выявляют в Шуском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Как сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области, полицейские Шуского района совместно с сотрудниками районного акимата проводят системную работу по предотвращению появления несанкционированных свалок. Нарушителей привлекают к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители, оставившие свой мусор в неположенных местах, привлекаются к административной ответственности. Их устанавливают по банковским чекам, тетрадям, принадлежавшим их детям и прочим документам», - пояснили в ведомстве.

В ходе очередного рейда к ответственности по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов» привлечены 32 и 47-летние местные жители.

По данной статье предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа на физических лиц в размере 20, в случае повторного совершения в течение года после наложения административного взыскания – в размере 30 месячных расчетных показателей.

«Жители признали свою вину и ликвидировали последствия правонарушения. Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан для собственного здоровья и безопасности не загрязнять окружающую среду, утилизировать мусор», - отмечает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области