Несанкционированные свалки ликвидируют в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области состоялся пресс-тур департамента экологии по ликвидации несанкционированных свалок в черте города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

В мероприятии приняли участие руководство департамента экологии по Акмолинской области К.К. Бейсенбаев и Е. Ахметов, представители проектного офиса «Адалдык Аланы», представители акимата города Кокшетау, управления ЖКХ и ДП города Кокшетау, представители компании «ЛС-Кокшетау», СМИ (газеты «Арка Ажары», «Акмолинская правда», республиканская газета «Экологический вестник», «Юридическая газета», городские газеты «Степной Маяк», «Кокшетау сегодня»), Информационный портал Акмолинской области @sinegor.kz, телеканалы «Кокше ТВ» и «Хабар 24 КЗ».

Согласно предоставленной информации, в настоящее время на территории области имеется 130 свалок ТБО (имеющие земельный акт), из них разрешительные документы, соответствующие действующем законодательству, имеются у 24 полигонов ТБО.

На сегодняшний день в области имеются 10 районных центров, в которых нет ни одного узаконенного полигона (г. Щучинск, Бурабайский район; п. Зеренда, Зерендинский район; г. Макинск, Буландинский район; п. Коргалжын Коргалжынского района; п. Акмола, Целиноградского района; г. Акколь, Акольского района; п. Аршалы, Аршалынского района; п. Егиндыколь, Егиндыкольского района; п. Астраханка, Астраханского района; г. Степняк, района Биржан сал).

Отсутствие узаконенных полигонов ТБО должным образом влечет собой образование несанкционированных свалок.

По результатам проведенной работы в 2021 году на основании снимков из космоса установлено, что в Акмолинской области выявлено 624 несанкционированных мест размещения отходов (г. Кокшетау - 147,г. Степногорск - 51, Зерендинский район - 67, Целиноградский район - 294, Аршалынский район - 13, Аккольский район - 22, Шортандинский район - 34, район Биржан Сал - 4). Из них ликвидировано - 364, это 58 %.