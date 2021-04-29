Несанкционированные подключения и сбросы нечистот в ливневые канализации выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C начала года сотрудниками ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата Нур-Султана осмотрено свыше 3 тысяч колодцев общей протяженностью 45 тысяч п.м. на предмет выявления несанкционированных подключений и сбросов хозяйственно-бытовых отходов в сети ливневой канализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Специалисты «Elorda Eco System» обследовали улицы районов Алматы, Байконыр, Есиль и Сарыарка города Нур-Султан. Всего с начала года осмотрено 3 102 колодца, общей протяженностью 45 000 п.м. Выявлены и устранены 106 случаев несанкционированных подключений и сбросов нечистот в сети ливневой канализации. Все нарушители привлечены к административной ответственности, инспекторы природоохранной полиции города Нур-Султан наложили штрафные санкции на 17 лиц в размере более 1 400 000 тг.

Также ведутся работы по информированию населения об ответственности за нарушения правил эксплуатации сетей ливневой канализации.

Важно отметить, что ливневые очистные сооружения не рассчитаны на очистку хозяйственно-бытовых жидкостей. Таким образом, незаконные подключения и сбросы нечистот в сети ливневой канализации становятся причиной нанесения огромного ущерба экологии города и пригородного населения, поскольку вышеуказанные жидкости после ливневых очистных сооружений сбрасываются в поверхностные воды, такие, как ручей Сарыбулак, Акбулак, далее в реку Ишим.

Вместе с тем хозяйственно-фекальные жидкости, создают нерассчитанную нагрузку на сети ливневой канализации, что впоследствии приводит к их дестабилизации и быстрому засорению, далее - к подтоплению улиц города во время обильных осадков в виде дождя.