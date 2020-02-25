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Несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алматы: задержаны 53 человека

25 Февраля 2020 10:25
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Несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алматы: задержаны 53 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал прошедшие в Нур-Султане и Алматы несанкционированные митинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Некоторые граждане вышли на несанкционированный митинг в городах нашей страны. Полицией было задержано 53 человека. Есть те, кто привлечен к административной ответственности, 43 гражданина в ходе беседы были отпущены. Митинги в основном (прошли - прим. авт.) в городах Нур-Султан, Алматы», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Права человека, МВД РК, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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