Несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алматы: задержаны 53 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал прошедшие в Нур-Султане и Алматы несанкционированные митинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые граждане вышли на несанкционированный митинг в городах нашей страны. Полицией было задержано 53 человека. Есть те, кто привлечен к административной ответственности, 43 гражданина в ходе беседы были отпущены. Митинги в основном (прошли - прим. авт.) в городах Нур-Султан, Алматы», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.