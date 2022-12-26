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Несанкционированную свалку медицинских отходов выявили в Астане

26 Декабря 2022, 19:40
Несанкционированную свалку медицинских отходов выявили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Примерный объем свалки составил 50 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии РК.

26 декабря в районе вокзала «Нурлы жол» в столице возле гипермаркета «Метро» выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов.

«Сотрудники столичного департамента экологии совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля, выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ. В ходе осмотра установлен примерный объем свалки, который составил 50 кубометров. Следственно-оперативной группой департамента полиции зарегистрирован материал в ЕРДР. О дальнейших мерах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении Минэкологии.

Фото: pbs.twimg.com


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