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    Нередко должники злоупотребляют правом обжалования – Канат Мусин

    28 Марта 2022, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин озвучил существующие проблемные вопросы касательно разбирательств должников и частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня закон таков, что действия и процессуальные решения ЧСИ обжалуются только в суде. Судебные разбирательства по таким искам, включая все инстанции, могут длиться 11 и более месяцев. Все это время исполнение решения стоит. Люди не могут получить то, что уже взыскано в их пользу судом», - сказал Канат Мусин на Правчасе.

    Между тем, по его словам, нередко должники злоупотребляют правом обжалования и используют его для затягивания процесса исполнения. За это время прячут имущество и деньги.

    «Судебная практика показывает, что около 200 исков к ЧСИ в судах закончено примирением и более тысячи - отзывом иска. Разрешение спора происходит на досудебной стадии, на уровне региональных палат. Полагаем, что надо легализовать такую практику и наделить полномочиями по отмене решений ЧСИ должностных лиц региональных палат», - отметил министр.

    По его мнению, это в разы сократит время рассмотрения споров и положительно отразится на защите прав сторон.

    «Депутатами такая поправка внесена. Просим коллег-депутатов ее поддержать. В целом же, за 11 лет действия Закона об исполнительном производстве, в него внесены 397 поправок. Больше вносилось только в КоАП», - заключил глава Минюста.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минюст
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