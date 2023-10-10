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    10:01, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Нереализованные гранты на сумму 10,6 млн тенге выявили прокуроры города Уральска

    прокуратура
    Фото: Фото: МИА "Казинформ"

    Прокуратурой города Уральск в ходе проверки в городском Центре занятости населения установлены нарушения при реализации государственной программы «Гранты для реализации новых бизнес-идей», со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК передает агентство Kazinform.

    Так, 14 участниками гранта в подтверждение целевого использования денег предоставлялись фиктивные документы о покупке малого рогатого скота, ранее снятого с учета в виду убоя, покупки домашних животных, зарегистрированных на родственников, также предоставлялись фиктивные товарные чеки.

    Также установлено, что данные лица не осуществляли предпринимательскую деятельность, на которую были получены гранты для реализации бизнес-проекта.

    По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора в судебном порядке удовлетворены требования о взыскании с восьми участников сумм в размере 5,1 млн тенге.

    С двумя лицами заключены мировые соглашения о возврате 2,4 млн тенге, четверо в добровольном порядке возмещают сумма выданных грантов в государственный бюджет.

    На сегодняшний день шестью лицами возвращены в государственный бюджет нереализованные гранты на сумму более 4 млн тенге.

    Теги:
    Мошенничество Бизнес Гранты Прокуратура Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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