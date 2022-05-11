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Нераскрытыми остаются около 70% интернет-мошенничеств в СКО
11 Мая 2022 21:00

Нераскрытыми остаются около 70% интернет-мошенничеств в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 279 интернет-мошенничеств, из которых раскрыли пока только 77, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции отметили, что часто такого рода преступления совершают жители других регионов республики и даже стран.

Одно из последних раскрытых мошенничеств – серийное, совершенное жителем Павлодара. От действия 21-летнего мужчины пострадали не только североказахстанцы. Полицейские предполагают, что он продавал несуществующие товары, среди которых были и породистые котята, в разных областях. Везде использовалась одна схема мошенничества: объявление в интернете – получение предоплаты от доверчивого покупателя и прекращение общения.

Оперативники передали материалы павлодарским коллегам. Задержанного подозревают в 15 эпизодах.

«Раскрытие интернет-мошенничеств сопряжено со многими трудностями, тем не менее, работа над ними не прекращается. В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт», проведенного в конце апреля, было раскрыто 11 ранее совершенных сетевых афер», - отметил начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Автор:
Корреспондент

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