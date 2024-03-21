Неработающие светофоры могли спровоцировать столкновение автобуса с легковым авто в центре Шымкента

Авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Иляева и Байтурсынова. Здесь столкнулись легковой автомобиль и междугородний автобус, передает корреспондент агентства Kazinform. В ДП Шымкента прокомментировали происшествие.

Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе начавшегося расследования. По предварительным же данным, в момент столкновения автобуса и легковой машины Chevrolet, на перекрестке не работали светофоры.

В результате ДТП небольшие травмы получил водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров, двое из которых дети. Прибывшая на место бригада медиков оказала всем необходимую медпомощь. От госпитализации пострадавшие отказались.