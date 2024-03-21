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    22:45, 20 Март 2024 | GMT +6

    Неработающие светофоры могли спровоцировать столкновение автобуса с легковым авто в центре Шымкента

    ДТП
    Фото: Kazinform

    Авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Иляева и Байтурсынова. Здесь столкнулись легковой автомобиль и междугородний автобус, передает корреспондент агентства Kazinform. В ДП Шымкента прокомментировали происшествие.

    Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе начавшегося расследования. По предварительным же данным, в момент столкновения автобуса и легковой машины Chevrolet, на перекрестке не работали светофоры.

    В результате ДТП небольшие травмы получил водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров, двое из которых дети. Прибывшая на место бригада медиков оказала всем необходимую медпомощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

    - По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана полиция Шымкент Происшествия
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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