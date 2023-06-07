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Непрозрачной деятельность квазигоссектора считают в Высшей аудиторской палате

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2023, 14:14
Непрозрачной деятельность квазигоссектора считают в Высшей аудиторской палате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о необходимости повышения прозрачности деятельности квазигоссектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Квазигосударственный сектор - неотъемлемый проводник государственной политики. Национальным холдингам и компаниям пора принять эту данность и прекратить отстраняться от решения общегосударственных задач. Продолжающаяся десятилетиями поддержка со стороны государства должна давать эффект. Национальные холдинги в новом формате способны стать флагманом в развитии реального сектора экономики. А их дивидендная и долговая политики должны находиться под строгим контролем государства», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

Сейчас же, по ее словам, долговая нагрузка растет, а дивиденды составляют незначительную статью доходов республиканского бюджета.

«Деятельность управляющих холдингов в целом остается не прозрачной, а их подотчетность Парламенту вообще отсутствует. Это те концептуальные моменты, на которые мы обращаем ваше внимание и те резервы, использование которых позволит, на наш взгляд, улучшить управление результатами. По всем выявленным проблемным вопросам нами выработаны соответствующие рекомендации. Совместная работа с Правительством и регионами в вопросах совершенствования бюджетных процессов будет продолжаться», - заключила спикер.


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