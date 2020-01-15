Непросто нам было - Главный тренер «Барыса» о победе над «Салаватом Юлаевым»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После матча «Барыс» - «Салават Юлаев» (5:3) главные тренеры команд поделились впечатлениями об игре на пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ХК «Барыс».

«Достаточно ровная игра. В третьем периоде сравняли счет, хорошо играли. К сожалению, пропустили контратаку, которую «Барыс» использовал, забил гол. После этого уже не смогли вернуться в игру. Больше сказать здесь нечего», - отметил главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин.

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка, в свою очередь, поблагодарил соперников за игру и болельщиков - за поддержку.

«Скажу, что сегодня была игра инициатив. Первый период неплохо играли, создавали моменты. Наверное, тот гол, который «Салават» забил в меньшинстве, он нас немножко «прибил». После этого «Салават» захватил инициативу, тяжело нам было. И начало третьего периода, минут 8-10 не могли бы даже из зоны выйти. Непросто нам было. Но вот эта контратака, которая у нас получилась, мы забили гол. Хочу ребят поблагодарить за матч. Непросто три матча за четыре дня играть. Причем соперник достаточно мощный, в атаке играет здорово. Поэтому мы довольны этой победой», - сказал А. Скабелка.





Встреча «Барыса» с уфимским «Салаватом Юлаевым» закончилась со счетом 5:3 в пользу казахстанцев. В четверг «Барыс» закрывает домашнюю серию матчем против «Металлурга».



