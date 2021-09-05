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Непродуктивная самозанятость сократилась на 37% с начала пандемии

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Сентября 2021, 19:28
Непродуктивная самозанятость сократилась на 37% с начала пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам II квартала 2021 года на рынке труда Казахстана отмечается стабильное восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19. Набирают обороты гибкие формы занятости, граждане активно развивают свой собственный бизнес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, количество самозанятых увеличилось на 2,9% (+60,2 тыс. чел.), в то время как численность наемных работников увеличилась на 0,6% (+41,1 тыс. чел.).

Численность рабочей силы по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 98,7 тыс. человек (+1,1%), составив 9 256,4 тыс. человек.

Такую же ситуацию можно наблюдать и в динамике занятого населения, число которого за год выросло на 101,3 тыс. человек (+1,2%) до 8 805 тыс. человек. При чем в структуре занятых отмечается значительный рост самозанятости нежели наемного труда. Во 2 квартале текущего года количество самозанятых увеличилось на 2,9% или 60,2 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в то время как численность наемных работников увеличилась на 0,6% или 41,1 тыс. человек.

При этом анализ структуры самозанятости говорит об ее увеличении за счет продуктивной занятости и значительном сокращении непродуктивной во 2 квартале текущего года. В свою очередь в абсолютном выражении за год число непродуктивно самозанятых снизилось более чем на треть или на 92,9 тыс. человек, составив 156 тыс. человек. А доля непродуктивной занятости в общем количестве самозанятых сократилась за год на 4,8 п.п. (с 12,2% до 7,4%).

«Вместе с нарастающим трендом на самозанятость, меняется и структурный состав наемных работников, где наблюдаются тенденции изменения характеристик наемного труда в сторону отхода от корпоративной занятости. Особенно это заметно в годичной динамике. К примеру, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наемная занятость в организациях (87% всего наемного труда) сократилась на 0,4% (-23,4 тыс. чел.), при этом значительно увеличился найм на основе договора гражданско-правового характера (+60,1%). Сейчас по договору ГПХ заняты 56,9 тыс. человек», – отметила директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская.

В сравнении с предыдущим кварталом увеличилось количество дистанционно занятых на 2% до 75,2 тыс. человек. Как и периодом ранее, большинство работников на «удаленке» являются женщинами (65%) и городскими жителями (64%), однако долевое распределение показывает тенденцию к изменению, где уже мужчин стало больше на 5%, а сельских жителей – на 6%.

Стоит отметить, что эти процессы сегодня проходят на фоне нарастающего тренда к гибким формам занятости, таким как фриланс, которые имеют свои плюсы.

«Специалисты уже не хотят быть физически и географически «привязаны» к одному месту работы и работодателю. Компании же выигрывают от наличия «изменяемого» персонала, обладающего навыками и квалификациями, необходимыми для реализации определенной задачи. К тому же главным преимуществом для работодателей является сокращение расходов из-за отсутствия необходимости организовывать рабочие места, нести расходы по оплате отпускных, больничных и других социальных гарантий, которые предусматриваются трудовым договором», – подчеркнула Александра Молчановская.

Вместе с тем в разрезе видов экономической деятельности восстановление, то есть наибольшее увеличение занятости за квартал, сложилось в отрасли обеспечения водоснабжения (+3,3% или 2,8 тыс. чел.), в сельском хозяйстве (+2,1% или 23,9 тыс. чел.), обрабатывающей промышленности, и в сфере финансов и страхования (обе по 1,8% или 10,3 тыс. чел. и 3,2 тыс. чел. соответственно).

«Здесь также стоит отметить, что отрасль искусства и развлечений впервые за годичный период постепенно набирает обороты, но все еще не вернулась к прежним доковидным показателям. Прирост занятости в сравнении с предыдущим кварталом составил 1,8% или 2,4 тыс. человек, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года все еще меньше на 1,1% или 1,6 тыс. человек», – резюмировала Александра Молчановская.

Квалификационная структура занятых также продолжает меняться в ответ на экономическую ситуацию и реалии рынка труда. Так, количество руководителей, служащих в области администрирования и работников сфер услуг и продаж сократилось как за годичный период, так и за квартал. В то же время наибольшее сокращение отмечается среди служащих в области администрирования на 17,1% (-69,1 тыс. чел.) в сравнении с предыдущим кварталом, и на 9,1% (-33,9 тыс. чел.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим, с начала года численность занятых больше всего возросла среди специалистов-техников (+54,4 тыс. чел.), неквалифицированного персонала (+71,3 тыс. чел.) и рабочих промышленности, строительства и транспорта (+29,4 тыс. чел.).

Что касается безработных, то за квартал их количество увеличилось лишь на 88 человек, а за год – уменьшилось на 2,6 тыс. человек. При этом уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. до 4,9% (во 2-м квартале 2020 года – 5%). Такая же ситуация наблюдается и по показателю молодёжной безработицы, который уменьшился на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,7%. И если существенных различий между общим уровнем безработицы для городских и сельских жителей нет, то для молодежи такой разрыв составляет более 1 п.п. Причем уровень молодежной безработицы выше в городе, нежели в сельской местности.

В свою очередь, согласно официальным статистическим данным, основными причинами незанятости безработных в стране являются отсутствие возможности найти работу (25% от общего количества безработных), увольнение с места работы по собственному желанию (23%), по семейным обстоятельствам (11%), в связи с ликвидацией предприятия/сокращением штатной численности (10%) и др.

Вместе с тем уровень безработицы остается самым высоким на юге страны – в городах Алматы и Шымкент, а также Туркестанской области (по 5,1%). Тогда как наименьший уровень безработицы зафиксирован в Карагандинской области (4,5%) и г. Нур-Султан (4,6%).

Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости, на конец июля 2021 года составила почти 223,5 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике равен 2,4%. Наибольший уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Туркестанской (5%), Атырауской (4%) и Западно-Казахстанской (4,6%) областях. При этом за 7 месяцев текущего года количество граждан, охваченных мерами содействия занятости в рамках Государственной программы «Еңбек» и Дорожной карты занятости, уже составило более 400 тыс. человек.




Минтруда РК   Занятость  
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