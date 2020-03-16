Непродовольственным рынкам в РК рекомендуют работать с 11 до 17 часов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непродовольственным рынкам в РК рекомендуют работать с 11 до 17 часов. Такую рекомендацию дает Министерство торговли и интеграции в целях исполнения Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан, передает МИА «Казинформ».

«Установить ограничение работы непродовольственных рынков с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.