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Непродовольственным рынкам в РК рекомендуют работать с 11 до 17 часов

16 Марта 2020 09:27
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Непродовольственным рынкам в РК рекомендуют работать с 11 до 17 часов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непродовольственным рынкам в РК рекомендуют работать с 11 до 17 часов. Такую рекомендацию дает Министерство торговли и интеграции в целях исполнения Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан, передает МИА «Казинформ».

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«Установить ограничение работы непродовольственных рынков с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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