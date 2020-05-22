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Непродовольственные рынки в Алматы начнут работу с 1 июня
22 Мая 2020 16:58
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Непродовольственные рынки в Алматы возобновят свою работу с 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По непродовольственным рынкам предварительно мы подтверждаем, что комиссионное решение принято о том, что по прохождению аудита, по предварительным данным, с 1 июня они также будут запущены к работе», - рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.
Он отметил, что в этих отраслях работа возобновляется постепенно по мере готовности объектов.
Уже с 25 мая в Алматы начнут свою работу ряд объектов: кафе, гостиницы, ТРЦ.Фото: abctv.kz
Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
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