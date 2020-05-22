Непродовольственные рынки в Алматы начнут работу с 1 июня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Непродовольственные рынки в Алматы возобновят свою работу с 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По непродовольственным рынкам предварительно мы подтверждаем, что комиссионное решение принято о том, что по прохождению аудита, по предварительным данным, с 1 июня они также будут запущены к работе», - рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Он отметил, что в этих отраслях работа возобновляется постепенно по мере готовности объектов.

Уже с 25 мая в Алматы начнут свою работу ряд объектов: кафе, гостиницы, ТРЦ.

Фото: abctv.kz